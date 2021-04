V Losailu med dirko zapele pesti: McPhee po odstopu želel obračunati s 'krivcem' 24ur.com Dirka moto3 za VN Dohe je bila (tako kot je to v najšibkejšem razredu bolj pravilo kot izjema) izjemno razburljiva do samega konca. Štiri kroge pred koncem pa sta jo dodatno začinila John McPhee in Jeremy Alcoba. Potem ko je 19-letni Katalonec odstopil in s seboj kar malce strašljivo potegnil tudi Škota, je McPhee fizično obračunal s konkurentom.

Sorodno













Oglasi Omenjeni Portugalska Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Boštjan Poklukar

Luka Dončić

Primož Roglič

Josip Iličić