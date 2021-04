Zimske razmere v noči na torek, sneg bo padal do nižin RTV Slovenija Vremenske razmere se bodo čez dan in v noči na torek po državi precej spremenile, v torek zjutraj in dopoldne pa bodo povsem zimske, opozarja Arso. Na prehodu med Notranjsko in Primorsko bo veter prenašal sneg in gradil zamete.

Sorodno































Oglasi Omenjeni Ljubljana

MMC Najbolj brano Osebe dneva Tadej Pogačar

Boštjan Poklukar

Luka Dončić

Primož Roglič

Josip Iličić