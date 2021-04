Kočija iz filmov o Sissi leta 2023 na ogled v avstrijskem Bad Ischlu 24ur.com Kočija, v kateri sta se sredi 50. let minulega stoletja v filmih o Sissi igralca Romy Schneider in Karlheinz Böhm prevažala kot cesarica Sissi in cesar Franc Jožef, je bila na dražbi prodana podjetju, ki načrtuje hotel v Bad Ischlu. Kočija bo stala pred vhodom v tamkajšnji štirizvezdični hotel, ki naj bi ga odprli junija 2023.

