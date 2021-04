Celjsko bo pobelila do 15 centimetrska snežna odeja. Prihaja tudi pozeba Celje.info Nad Slovenijo iz nad Skandinavije nad Slovenijo v torek zjutraj prihaja izrazita hladna fronta. Ta bo Slovenijo prešla do torka zvečer. Za njo prihajajo tudi zelo hladen zrak in pozeba ter bolj ali manj velika pošiljka spomladanskega snega. Jutrišnjemu sneženju bodo sledila tri zelo mrzla jutra s temperaturami tudi pod –5 stopinj Celzija. V zadnjih šestih letih nas tako čaka že peta spomladanska ...

