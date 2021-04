Na Portugalskem znova odprti bari in restavracije, muzeji in srednje šole Primorske novice Na Portugalskem so z današnjim dnem še dodatno omilili ukrepe, namenjene zajezitvi epidemije novega koronavirusa. Bari in restavracije lahko tako po več kot dveh mesecih znova strežejo goste, čeprav le na odprtih terasah. Ljudje lahko znova brez omejitev zapuščajo območje, kjer živijo. Odpirajo se tudi druge ustanove, storitve in šole.

Sorodno











Oglasi