Za blokado v Sueškem prekopu okrivili žensko kapetanko #video SiOL.net Novica, da je za blokado v Sueškem prekopu kriva ženska kapitanka, se je izkazala za lažno. Marwa Elselehdar, prva ženska kapitanka egiptovskih korenin, je to namreč zanikala. Za pojav lažne novice krivi dejstvo, da je mlada in uspešna ženska v arabskem svetu, zato so krivdo želeli zvaliti nanjo. Vsem ženskam pa sporoča: "Delajte, kar vas veseli, in ne dopustite, da negativni komentarji vplivajo na vas."

