»Ne kupim razlage, da ste bili leto dni nazaj neumni in da zdaj niste več« Mladina "Ne kupim te vaše načelnosti in tega vašega spreobrnjenja. Ne kupim razlage, da ste bili leto dni nazaj neumni in da zdaj niste več. Ne kupim, da niste več ne SMC, ne DeSUS, ne vladna koalicija. Ne kupim, ker ta vladna koalicija ste prav vi. Vi, ki ste se pred enim letom odločili verjeti, da bo koalicijska pogodba odpravila strahove civilne družbe. Pa da boste liberalni korektor.

