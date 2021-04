„Spravil me je v slabo voljo, odpovedati bi se morala prav vsemu“ zurnal24.si Inštitut za zdravje in okolje je objavil orodje za izračun ekološkega odtisa posameznika. Pošteno sem vnesla podatke in bila precej šokirana. Za svoje življenje potrebujem 2,3 Zemlje. Precej sem neekološka. Sem res?

