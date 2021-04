Med Avstralijo in Novo Zelandijo kmalu potovanja brez karantene SiOL.net Prvič od začetka pandemije novega koronavirusa bodo lahko prebivalci Avstralije in Nove Zelandije že v kratkem znova potovali med obema državama, in sicer brez obveznosti karantene. Ureditev, ki jo je danes potrdila še Nova Zelandija, naj bi začela veljati 19. aprila.

Sorodno















































Oglasi