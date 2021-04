Ko je Violeta Bulc kandidirala za evropsko komisarko, se je Bruseljski New Europe spraševal o vrednosti njenega magisterija in ocenil: “Ekscentrična izbira kandidatke, za katero se zdi, da verjame v vse, razen v znanost.” Tudi Der Spiegel je pristavil, da “hoja po žerjavici praviloma ne spada med sposobnosti, ki se jih pričakuje od komisarskih kandidatov.” Bulčeva je namreč tudi šamanka in verjetn ...