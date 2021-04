Po snegu grozi pozeba Primorski dnevnik Padavine ponekod že slabijo in bodo v popoldanskih urah povečini ponehale. Snežilo je po celotnem Krasu in v višjih predelih Trsta. Sneženje je bilo občasno močno. Temperature ob 13. uri so bile na Kraški planoti rahlo nad lediščem. Deželna meteorološka postaja iz FJK je v Zgoniku namerila +0,5 stopinje Celzija, pri Briščikih +0,6 stopinje Celzija, v Trstu +4,1 stopinje Celzija. Piha močna burja s ...

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Jelko Kacin

Boštjan Poklukar

Luka Dončić

Primož Roglič

Tadej Pogačar