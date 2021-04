V Adientu si skušajo izpogajati višje odpravnine od zakonsko določenih RTV Slovenija "Delavci, ki smo izmučeni in ki smo dolgo delali v podjetju, pričakujemo več od zakonsko določene odpravnine," pravijo delavci slovenjgraškega obrata Adient, ki ga bo ameriški lastnik do konca leta zaprl. "Uničili so nas čez noč," opozarjajo.

