Brez vozniškega dovoljenja prevažal za 200.000 evrov ur in nakita 24ur.com Policisti so v ponedeljek na mejnem prehodu Dolga vas ustavili avtomobil, ki ga je vozil državljan Romunije. Pri pregledu so ugotovili, da voznik in sopotnik prevažata večje število ur in nakita brez dokumentacije in da voznik osebnega vozila nima vozniškega dovoljenja, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

