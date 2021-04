Evenepoelu pogodba do leta 2026 RTV Slovenija Kolesarska ekipa Deceuninck-QuickStep je sporočila, da je podaljšala pogodbo z 21-letnim Remcom Evenepoelom za pet let. Eden najbolj nadarjenih kolesarjev bo tako v ekipi ostal do konca leta 2026.

