Predstavniki Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS, Turistično gostinske zbornice Slovenije in Sekcije za gostinstvo in turizem pri Obrtno podjetniški zbornici Slovenije so ustanovili delovno skupino, ki bo skrbela za izvajanje podpisanega Memoranduma o sodelovanju in vzpostavitvi medsektorske verige vrednosti živilsko predelovalnega sektorja, gostinstva in turizma in skupaj opozarjala na aktualne probleme ter pomembne teme za vse sektorje.