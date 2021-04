Modrijani: Zobje so šklepetali, a mi smo vseeno peli in igrali 24ur.com Vreme in nizke večerne temperature so malce zagodle ansamblu Modrijani, ki bi moral zunaj na mrazu odigrati spletni koncert. Koncert je vseeno bil, a so ga zaradi spreminjajočih se vremenskih razmer posneli dan prej. A mraz jim je vseeno prišel do kosti. Zobje so nam šklepetali, a mi smo vseeno peli in igrali, so dejali. Prehladil se na srečo ni nihče, so pa uživali v idilični lokaciji nad Pirano...

Sorodno

















Oglasi Omenjeni Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Poklukar

Jelko Kacin

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Jernej Pikalo