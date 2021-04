Umrl igralec, ki je pečat pustil v Černobilu, Harryju Potterju in Jamesu Bondu SiOL.net Mesec dni po 55. rojstnem dnevu je za posledicami tumorja v možganih umrl britanski filmski in televizijski igralec Paul Ritter, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Znan je bil po vlogah čarovnika Eldreda Worpla v filmu Harry Potter in Princ mešane krvi (2009), inženir Anatolij Djatlov v seriji Černobil ter kot Guy Haines, antagonist Jamesa Bonda v filmu Kvantum sočutja (2008), poroča STA.

