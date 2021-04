Številke prvega prijavnega roka za vpis v prvi letnik na dodiplomski in enoviti magistrski študij za Vlada RS Objavljene so številke prvega prijavnega roka za vpis v prvi letnik na dodiplomski in enoviti magistrski študij za študijsko leto 2021/22 za slovenske in EU državljane.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Evropska unija Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Poklukar

Jelko Kacin

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Jernej Pikalo