Stiske študentov med epidemijo: finančne in duševne 24ur.com Duševne stiske so vse večje tudi med študenti. Epidemija je študentsko življenje obrnila na glavo. Njihova pa skrb ni le spremljanje spletnih predavanj, študenti se spoprijemajo tudi z drugimi težavami. Med epidemijo so mnogi začutili veliko finančno in osebno stisko, vse to pa lahko vodi tudi v depresijo. Po podatkih NIJZ je kar 89 odstotkov študentov depresivnih in anksioznih, več je zlorab alk...

Sorodno















Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Boštjan Poklukar

Jelko Kacin

Tadej Pogačar

Primož Roglič

Jernej Pikalo