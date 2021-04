O pravicah, ki niso za zmeraj Primorske novice 51. Teden slovenske drame so prestavili na november, vseeno pa so že razglasili letošnje nagrajence: najboljše izvirno slovensko dramsko besedilo je po presoji žirije napisala Maja Šorli, nagrado za mladega dramatika prejme Nina Kuclar Stiković, bienalno Grün-Filipičevo priznanje za dosežke na področju dramaturgije in teatrologije pa Milan Ramšak Marković.

