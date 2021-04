Do petka boste lahko na nebu opazili več vojaških letal 24ur.com Na širšem območju letališča Cerklje ob Krki, Gotenice, Mirnske doline, Suhe in Bele krajine, Cerovega Loga ter na taktičnem simulatorju v centru kontrolorjev združenih ognjev v Cerkljah ob Krki bo od danes do petka potekalo usposabljanje slušateljev mednarodnega tečaja za kontrolorje združenih ognjev. Med vajo bo opravljenih več preletov zračnih plovil.

