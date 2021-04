Bergeron ob zmagi Bostona do 900. točke, uspešni tudi obe newyorški moštvi 24ur.com Hokejisti v ligi NHL so v noči na sredo odigrali devet tekem. Najvišjo zmago so dosegli New York Rangersi z 8:4 proti Pittsburghu, medtem ko so njihovi mestni tekmeci Islandersi Washington premagali z nogometnim izidom 1:0. Patrice Bergeron je ob zmagi Bostona zabeležil 900. točko v ligi NHL.

