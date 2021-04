Čančarju jo je prinesel na pladnju! Nekdanji zvezdnik Reala takole pomagal Slovencu do točk ... (vid Ekipa Košarkarji iz Denverja so v noči na sredo v severnoameriški ligi NBA na krilih Nikole Jokića, ki je v 27 minutah dosegel 27 točk in 11 podaj, premagali Detroit s 134:119.



