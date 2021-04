Globalni tehnološki velikan Huawei je predstavil povsem nove brezžične slušalke FreeBuds 4i z izjemno avtonomijo baterije, edinstvenim in elegantnim dizajnom, neprekosljivo kakovostjo zvoka in zmogljivostjo aktivnega dušenja hrupa (ANC). Na voljo so v keramično beli in kristalno črni barvi. Do konca aprila so slušalke na voljo po promocijski ceni 69 €.



Več na Ekipa24.si