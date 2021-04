Sončni dnevi nedavno so spodbudili rast in cvetenje in tako so se pokazali, tistim, ki jih opazijo, tudi mavrahi. Andrej Erjavec s Kavc v Gabrju jih je našel v ponedeljek. Vsako leto v takem času gre pogledat, če so že kje zrasli. Je pa tudi drugače strasten gobar. preberite več »