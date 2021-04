Radio Si je objavil glasbeni natečaj The Radio Si 2021 Standouts za koncertni nastop in produkcijo novih skladb. Z njim želijo vzpodbuditi slovensko glasbeno sceno oziroma produkcijo. Poziv sledi lanskemu, ko so ob 35-letnici delovanja Radia Si namesto praznovanja pripravili natečaj 35 years for you. Prijave zbirajo do 25. maja.