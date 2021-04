Hidroelektrarne skupine HSE, ki združujejo Dravske elektrarne Maribor, Soške elektrarne Nova Gorica in 49-odstotni delež v Hidroelektrarnah na spodnji Savi, so v prvih treh mesecih leta proizvedle 986 gigavatnih ur električne energije. S tem so načrte za prvo trimesečje zaradi boljše hidrologije presegle za 33 odstotkov, so sporočili iz HSE. Marca je bila proizvodnja najboljša v družbi Dravske el ...