Kmetje obupani: Uničenje je velikansko, nekaterega sadja praktično sploh ne bo zurnal24.si Večji del države je že četrtič v zadnjih šestih letih prizadela pozeba. Tokrat je najbolj ranljivo cvetoče sadno drevje, a so v nevarnosti tudi vinogradi in živali, predvsem čebele. Spomladanske pozebe so vse pogostejše in povzročajo vedno večjo škodo, predvsem v sadjarstvu. Nevarnost pozebe ostaja tudi jutri.

