Vojaki ostali brez polnega dodatka za delo med epidemijo? 24ur.com Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je zavrnilo zahtevo Sindikata vojakov Slovenije, da se njegovim članom v celoti izplača dodatek v višini 65 odstotkov urne postavke osnovne plače za vse opravljene ure v času epidemije covida-19, z izjemo dela od doma. Kolektivni delovni spor so sprožili, saj so menili, da je prišlo pri izplačilu dodatka do kršitve kolektivne pogodbe za javni sektor. V sind...

