Slovenija je padla za eno mesto Sportal Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je objavila novo jakostno lestvico. Na njej so na prvih šestih mestih ostale Belgija, Francija, Brazilija, Anglija, Portugalska in Španija. Italija pa je pridobila tri mesta in je zdaj sedma. Slovenija je izgubila eno mesto in je 63.

