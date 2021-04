To so osebe, ki bodo "obirale" sanjskega moškega njena.si Skupaj z resničnostnim šovom Sanjski moški na male ekrane prihaja tudi nova komentatorska oddaja Vrtnice in vino, v kateri bodo trije pari komentirali največji ljubezenski šov te pomladi.



Več na Njena.si

Sorodno







Oglasi