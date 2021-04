Dave Grohl napovedal izid knjige z naslovom The Storyteller 24ur.com Ameriški glasbenik Dave Grohl, nekdanji član Nirvane ter frontman skupine Foo Fighters, je za 5. oktober napovedal izid avtobiografije z naslovom The Storyteller (Pripovedovalec) pri založbi Simon & Schuster. V njej bo po pisanju britanskega časnika The Guardian razkril številne življenjske izkušnje - 'neverjetne, težke, zabavne in čustvene'.

Sorodno

Oglasi