Tu je ukradenih 110 tisoč slovenskih telefonskih številk: tudi vaša? SiOL.net Če vas skrbi, da ste med 110.177 slovenskimi uporabniki družbenega omrežja Facebook, katerih telefonske številke so bile pretekli konec tedna javno objavljene v besedilni datoteki Slovenia.txt, lahko to zdaj preverite. Strokovnjak za informacijsko varnost Troy Hunt, ki upravlja znano spletno stran za obveščanje žrtev hekerskih vdorov Have I Been Pwned, je tej po velikem zanimanju uporabnikov Faceb...

Sorodno



























Oglasi