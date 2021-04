Na Otoku cepljenih skoraj 32 milijonov ljudi, hitijo tudi Američani 24ur.com Cepljenje po svetu se nadaljuje. Nekaj več težav pri cepljenju so povzročili tudi zapleti s cepivom AstraZenece. Bruselj vztraja pri tem, da se bomo v normalno življenje, s pomočjo precepljenosti, vrnili do poletja. Trenutno v precepljenosti vodi Izrael. V 27-erici po deležu cepljenega prebivalstva s prvim odmerkom vodijo Malta, Madžarska in Estonija, na repu pa so Latvija, Bolgarija in tudi Hrvaška.

