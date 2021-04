IMF: Javne investicije v cepljenje proti covidu-19 se izplačajo 24ur.com Javni izdatki, namenjeni pospešitvi proizvodnje cepiv in cepljenj proti covidu-19, bodo okrepili javne prihodke in gospodarsko rast, je ocenil Mednarodni denarni sklad (IMF). "Vložki v cepljenje se bodo torej več kot povrnili in predstavljajo odličen način investiranja javnega denarja," je ocenil sklad.

