Ulica Bežigrad zaradi prenove zaprta več tednov Dnevnik Ulica Bežigrad v Ljubljani, ki povezuje Parmovo ulico in Dunajsko cesto, bo zaradi prenove predvidoma zaprta do 21. maja, so navedli na Mestni občini Ljubljana. Prenova, ki je del širšega večletnega posodabljanja prometnic v tem delu mesta, je...

