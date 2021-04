Nova direktorica Maske je Alja Lobnik Dnevnik Zavod Maska je dobil novo direktorico. To je Alja Lobnik, ki se je v preteklih letih uveljavila kot publicistka in kritičarka na polju performativnih umetnosti. S teksti se je preizkušala na Radiu Študent, Studiu City, Kriteriju in v Amfiteatru,...

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Boštjan Poklukar

Primož Roglič

Tadej Pogačar

Matej Tonin