Odpisani Houston na krilih Walla presenetil razglašene Maverickse RTV Slovenija Houston, ki je po odhodu Jamesa Hardna popolnoma prevetril ekipo in nima več možnosti za končnico, je z odlično predstavo premagal Dallas s 102:93. Rocketsi so presenetljivo končali niz petih zmag Mavericksov. Luka Dončić je zbral 23 točk in 9 skokov.

