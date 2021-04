So se dijaki, ki zahtevajo vrnitev v šole, pripravljeni testirati? 24ur.com Teden dni od začetka 11-dnevnega zaprtja države še vedno ne vemo, ali se bodo otroci vrnili v šole. Te so morale ministrstvu za šolstvo sporočiti podatke, koliko učencev se je pripravljenih testirati. O tem z ravnateljem ene od ljubljanskih osnovnih šol Marjanom Gorupom in Maticem Gosakom. Slednji je eden od mariborskih dijakov, ki ga zaradi organizacije protesta za vrnitev v šole čaka sodnik za ...

