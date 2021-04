ČvekiFON, brezplačni klepetalnik, združil starejše Lokalec.si ČvekiFON, ki je zaživel leto dni nazaj, je klepetal več kot 4.900 ur in vzpostavil več kot 125.000 klicev, v mrežo ČvekiFON pa povezal več kot 1.600 starejših – #ostanidoma in pokliči 080 38 07, brezplačni klepetalnik za starejše. Kot pravi Ninna Kozorog, predsednica Društva Humanitarček in pobudnica projekta ČvekiFON se je »ČvekiFON izkazal kot zelo pomemben projekt v času epidemije in tudi ob s ...

