Varne točke za žrtve nasilja tudi v Mariboru in okoliških občinah Lokalec.si Inštitut za proučevanje enakosti spolov (IPES) je pred tedni vzpostavil brezplačno in anonimno psihološko svetovalnico Na varnem si, ki je namenjena blaženju stisk ob epidemiji covida-19. Ta teden pa so z obratovanjem pričele tudi varne točke na lokacijah nujne infrastrukture na področju Podravja, kamor se po pomoč lahko obrnejo žrtve nasilja. Ob spopadanju s posledicami tretjega vala epidemije i ...

