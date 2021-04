Pred Pogačarjem in Rogličem najdaljša etapa Sportal Dirka po Baskiji ne ponuja niti enega lagodnejšega dne. Tudi danes bo šlo na polno. Pred kolesarji je četrta, s 189 kilometri najdaljša etapa letošnje jubilejne 60. dirke po avtonomni pokrajini Baskija. Kolesarje na trasi od mesta Vitoria-Gasteiz do obmorskega Hondarribia blizu francoske meje čakajo štirje kategorizirani vzponi, zadnji med njimi je prve kategorije. Sledi spust in ravninski zaključek. Trasa, pisana na kožo ubežnikom.

