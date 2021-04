V 500 nadzorih dimnikarskih storitev 126 odločb o prekrških 24ur.com Inšpektorji, ki opravljajo nadzor nad izvrševanjem zakona o dimnikarskih storitvah, so lani opravili nekaj manj kot 500 nadzorov. Za odpravo pri inšpekcijskem nadzoru ugotovljenih nepravilnosti so izdali 172 inšpekcijskih odločb in 126 odločb o prekrških, od tega enajst plačilnih nalogov, 35 odločb o prekršku z izrekom globe in 80 opominov.

