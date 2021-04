Na prvi pomladni dan, 21. marca, je bil pod okriljem Društva slovenskih režiserk in režiserjev (DSR) ustanovljen Klub režiserk. Namen kluba je povezovanje med članicami in mentoriranje, povezovanje v mednarodnem prostoru ter promocija dela in uspehov članic. Med cilji je tudi vzpostavitev spletne strani s predstavitvami režiserk in njihovega dela. preberite več » ...