Vlada podaljšala izredni pomoč za verske uslužbence Lokalec.si Vlada Republike Slovenije je podaljšala začasni ukrep izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence. Dohodek znaša 700 evrov mesečno Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka, ki znaša 700 evrov na mesec, je podaljšana za tri mesece, to je za april, maj in junij 2021. Izjavo za mesece, za katere se ukrep podaljša, vloži upravičenec do zadnjega ...

