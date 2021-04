Pečečnik: Takšnega kaznivega delovanja nismo pričakovali 24ur.com Ministrstvo za okolje in prostor je konec marca družbi Bežigrajski športni park zavrnilo izdajo gradbenega dovoljenja za projekt na območju Plečnikovega stadiona. Kot je sporočil Joc Pečečnik, tega niso pričakovali, pač pa so pričakovali, da bodo gradbeno dovoljenje dobili do poletja. O tem, kako naprej, bo spregovoril na novinarski konferenci konec aprila.

