Slovenska javna radiotelevizija se je izkazala kot preveč neodvisna za aktualnega predsednika vlade Janeza Janšo, je ugotovil britanski tednik The Economist – katerega naj bi se držal sloves dokaj verodostojnega in objektivnega medija. Navedena trditev ga seveda postavlja v precej drugačno luč. Zapisali so tudi, da premier že eno leto ustrahuje novinarje na družabnih omrežjih, zato je v Sloveniji ...