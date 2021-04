Umrl teolog Hans Küng, velik zagovornik reforme katoliške cerkve topnews.si Hans Küng, eden najslavnejših teologov, zagovornikov reforme katoliške cerkve, je umrl v torek v mestu Tübingen na jugozahodu Nemčije v starosti 93 let. Küngovo smrt je potrdila tiskovna predstavnica Global Ethic Foundation iz Tübingena Nadja Dornis. Küng je preminil v snu, je sporočila. “S Hansom Küngom smo izgubili karizmatičnega in človeško impresivnega ustanovitelja fundacije in vizionarskega ...

