Na Pagu ulovili orjaškega škampa – podrt svetovni rekord? RTV Slovenija V bližini mostu na hrvaškem otoku Pag so ulovili 43-centimetrskega škampa. Hrvaški mediji trdijo, da gre za največjega škampa vrste Nephrops norvegicus, do zdaj ulovljenega v Jadranu in najverjetneje tudi v svetovnih morjih.

