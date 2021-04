Čez zid, ki ločuje obe skupnosti, metali molotovke, požgali več vozil 24ur.com V delih Severne Irske je v sredo že šesto zaporedno noč izbruhnilo nasilje. Sindikalisti in nacionalisti so se spopadli tako med sabo kot tudi s policijo. Skupaj je bilo poškodovanih že 55 policistov. V Belfastu so si protestniki v lase skočili ob tako imenovani "črti miru", ki ločuje obe skupnosti. Čez zid so metali molotovke, zagorelo je več vozil, med njimi tudi avtobus.

